«Осиповичи» и «Клецк» с большой долей вероятности заявятся в первую лигу в следующем сезоне.

Напомним, что «Осиповичи» покинул Александр Кончиц, который будет помогать Виталию Павлову в «Слуцке».

Также отмечается, что Волна продолжит выступление в первой лиге.