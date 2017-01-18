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Паблик «Вторая лига»: «Осиповичи» и «Клецк» с большой долей вероятности заявятся в первую лигу
19.01.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Осиповичи» и «Клецк» с большой долей вероятности заявятся в первую лигу в следующем сезоне.
Напомним, что «Осиповичи» покинул Александр Кончиц, который будет помогать Виталию Павлову в «Слуцке».
Также отмечается, что Волна продолжит выступление в первой лиге.
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«Осиповичи» и «Клецк» с большой долей вероятности заявятся в первую лигу в следующем сезоне.
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