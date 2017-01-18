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Начальник отдела информации СК Беларуси: «В настоящее время расследование дела о договорных матчах продолжается»

19.01.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Кабакович в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о ходе дела о договорных матчах.

– В настоящее время расследование продолжается. Как только будем заканчивать, мы дадим соответствующую информацию, – сказал Кабакович.

Напомним, в сезоне-2016 игроки «Ислочи», «Луча» и «Ошмян» были замешаны в договорных матчах. Исполнительный комитет АБФФ принял решение лишить «Ислочь» семи очков на старте сезона-2017, «Луч» – 10, «Ошмяны» – 5.

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Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Кабакович в беседе с...

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