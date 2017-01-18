|
Начальник отдела информации СК Беларуси: «В настоящее время расследование дела о договорных матчах продолжается»
19.01.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Кабакович в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о ходе дела о договорных матчах.
– В настоящее время расследование продолжается. Как только будем заканчивать, мы дадим соответствующую информацию, – сказал Кабакович.
Напомним, в сезоне-2016 игроки «Ислочи», «Луча» и «Ошмян» были замешаны в договорных матчах. Исполнительный комитет АБФФ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник отдела информации СК Беларуси: «В настоящее время расследование дела о договорных матчах продолжается»
Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Кабакович в беседе с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии