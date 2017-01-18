Вторая ракетка мира Новак Джокович (2) во втором круге Australian Open уступил 117-й ракетке мира Денису Истомину (WC) 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6. Серб впервые в карьере проиграл на турнире «Большого шлема» сопернику, не входящему в Топ-100.

Также Джокович впервые с 2008 года не вышел на «Шлеме» в третий круг.

До сих пор самым нерейтинговым теннисистом, победившим Джоковича на «Шлеме», был Марат Сафин, стоявший 75-м. Это случилось во втором круге «Уимблдона»-2008

Напомним, 29-летний серб – шестикратный чемпион Australian Open, в том числе двух последних лет.