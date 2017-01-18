﻿ Джокович впервые проиграл на «Шлеме» теннисисту, не входящему в Топ-100. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Джокович впервые проиграл на «Шлеме» теннисисту, не входящему в Топ-100

19.01.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вторая ракетка мира Новак Джокович (2) во втором круге Australian Open уступил 117-й ракетке мира Денису Истомину (WC) 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6. Серб впервые в карьере проиграл на турнире «Большого шлема» сопернику, не входящему в Топ-100. 

Также Джокович впервые с 2008 года не вышел на «Шлеме» в третий круг.

До сих пор самым нерейтинговым теннисистом, победившим Джоковича на «Шлеме», был Марат Сафин, стоявший 75-м. Это случилось во втором круге «Уимблдона»-2008

Напомним, 29-летний серб – шестикратный чемпион Australian Open, в том числе двух последних лет.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая ракетка мира Новак Джокович (2) во втором круге Australian Open уступил 117-й ракетке мира Денису Истомину (WC) 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экстралига. «Юность» принимает «Металлург», «Шахтер» – «Гомель» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика