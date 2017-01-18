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Джокович впервые проиграл на «Шлеме» теннисисту, не входящему в Топ-100
19.01.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вторая ракетка мира Новак Джокович (2) во втором круге Australian Open уступил 117-й ракетке мира Денису Истомину (WC) 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6. Серб впервые в карьере проиграл на турнире «Большого шлема» сопернику, не входящему в Топ-100.
Также Джокович впервые с 2008 года не вышел на «Шлеме» в третий круг.
До сих пор самым нерейтинговым теннисистом, победившим Джоковича на «Шлеме», был Марат Сафин, стоявший 75-м. Это случилось во втором круге «Уимблдона»-2008
Напомним, 29-летний серб – шестикратный чемпион Australian Open, в том числе двух последних лет.
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Вторая ракетка мира Новак Джокович (2) во втором круге Australian Open уступил 117-й ракетке мира Денису Истомину (WC) 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6.
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