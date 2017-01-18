﻿ ЧМ-2017. Групповой этап. Россия против Бразилии, Испания – Словения и другие матчи. 21.by
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ЧМ-2017. Групповой этап. Россия против Бразилии, Испания – Словения и другие матчи

19.01.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат мира

Группа А

Россия – Бразилия – 16.00

Франция – Польша – 19.45

Япония – Норвегия – 22.45

Положение команд: Франция – 8 очков (4 матча), Норвегия – 6 (4), Россия – 4 (4), Бразилия – 4 (4), Польша – 2 (4), Япония – 0 (4).

Группа В

Тунис – Ангола – 16.00

Македония – Исландия – 19.45

Испания – Словения – 22.45

Положение команд: Испания – 8 (4), Словения – 7 (4), Македония – 4 (4), Исландия – 3 (4), Тунис – 2 (4), Ангола – 0 (4).

 
 
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Чемпионат мира Группа А Россия – Бразилия – 16.00 Франция – Польша – 19.45 Япония – Норвегия – 22.45 Положение команд: Франция – 8 очков (4 матча), Норвегия – 6 (4), Россия –...

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