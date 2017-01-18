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ЧМ-2017. Групповой этап. Россия против Бразилии, Испания – Словения и другие матчи
19.01.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Группа А
Россия – Бразилия – 16.00
Франция – Польша – 19.45
Япония – Норвегия – 22.45
Положение команд: Франция – 8 очков (4 матча), Норвегия – 6 (4), Россия – 4 (4), Бразилия – 4 (4), Польша – 2 (4), Япония – 0 (4).
Группа В
Тунис – Ангола – 16.00
Македония – Исландия – 19.45
Испания – Словения – 22.45
Положение команд: Испания – 8 (4), Словения – 7 (4), Македония – 4 (4), Исландия – 3 (4), Тунис – 2 (4), Ангола – 0 (4).
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Чемпионат мира Группа А Россия – Бразилия – 16.00 Франция – Польша – 19.45 Япония – Норвегия – 22.45 Положение команд: Франция – 8 очков (4 матча), Норвегия – 6 (4), Россия –...
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