﻿ Паблик «Вторая лига»: «Химик-Беларуськалий» и «Припять» из Ольшан заявятся во вторую лигу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Паблик «Вторая лига»: «Химик-Беларуськалий» и «Припять» из Ольшан заявятся во вторую лигу

19.01.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Химик-Беларуськалий» из Солигорска и «Припять» из Ольшан могут заявиться во вторую лигу с сезона-2017. Также вопрос о выступлении во второй лиге рассматривают в Волковыске.

«Химик-Беларуськалий» в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Минской области.

Ольшанская «Притпять» стала чемпионом Брестской области-2016.

Отмечается, что из прошлогодних участников в новый сезон точно пойдут «Молодечно», ЮАС, ДЮСШ ДСК и «Торпедо» Могилев.

Также сообщается, что в связи со смертью директора «Намана-Агро» Андрея Миколаевича пока неясна судьба команды. Миколаевич являлся директором и главным тренером «Немана-Агро».

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Химик-Беларуськалий» из Солигорска и «Припять» из Ольшан могут заявиться во вторую лигу с сезона-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Групповой этап. Россия против Бразилии, Испания – Словения и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика