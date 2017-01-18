«Химик-Беларуськалий» из Солигорска и «Припять» из Ольшан могут заявиться во вторую лигу с сезона-2017. Также вопрос о выступлении во второй лиге рассматривают в Волковыске.

«Химик-Беларуськалий» в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Минской области.

Ольшанская «Притпять» стала чемпионом Брестской области-2016.

Отмечается, что из прошлогодних участников в новый сезон точно пойдут «Молодечно», ЮАС, ДЮСШ ДСК и «Торпедо» Могилев.

Также сообщается, что в связи со смертью директора «Намана-Агро» Андрея Миколаевича пока неясна судьба команды. Миколаевич являлся директором и главным тренером «Немана-Агро».