|
Паблик «Вторая лига»: «Химик-Беларуськалий» и «Припять» из Ольшан заявятся во вторую лигу
19.01.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Химик-Беларуськалий» из Солигорска и «Припять» из Ольшан могут заявиться во вторую лигу с сезона-2017. Также вопрос о выступлении во второй лиге рассматривают в Волковыске.
«Химик-Беларуськалий» в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Минской области.
Ольшанская «Притпять» стала чемпионом Брестской области-2016.
Отмечается, что из прошлогодних участников в новый сезон точно пойдут «Молодечно», ЮАС, ДЮСШ ДСК и «Торпедо» Могилев.
Также сообщается, что в связи со смертью директора «Намана-Агро» Андрея Миколаевича пока неясна судьба команды. Миколаевич являлся директором и главным тренером «Немана-Агро».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Химик-Беларуськалий» из Солигорска и «Припять» из Ольшан могут заявиться во вторую лигу с сезона-2017.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии