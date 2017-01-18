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Специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ: «Пока нет команд, отказавшихся играть в первой лиге»
19.01.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ Игорь Белов в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем сообщил, что на данный момент все команды первой и второй лиг готовятся к участию в турнирах в штатном режиме.
- «Волна» в первой лиге выступит точно.
– «Осиповичи» подготовили документы, повезли на областном уровне получать подтверждение. Если областные власти утвердят их, то должно быть все нормально. По «Клецку» сейчас ведутся переговоры, но с большой долей вероятности там тоже все в порядке будет.
- Команды, сохранившие прописку в первой лиге, продолжат в ней участие. Отказывающихся нет?
– Пока нет. Все 13 клубов сообщили о желании участвовать в первой лиге и следующем сезоне. Если областные руководители удовлетворят их намерения, то они будут проходить лицензирование. Ждем пока только новичков.
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– Это только чьи-то предположения, тоже прочитал об этом в интернете. Официально к нам еще никто не обращался.
- Даже «Химик-Беларуськалий»?
– Да. По крайней мере, документов никаких нет.
- А какова ситуация с оставшимися во второй лиге командами?
– Ожидается, что 10 оставшихся по итогам предыдущего розыгрыша продолжат участие. К ним добавились «Ошмяны», вылетевшие из первой лиги. То есть ждем 11 команд.
- А «ЮА-Строй-Житковичи», набравшие в последнем розыгрыше лишь одно очко с разницей забитых пропущенных «8-124»?
– «Житковичи» одними из первых подтвердили свое участие в 2017 году.
Но пока у нас нет подтверждений, окончательная информация по составу участников будет позже, – сказал Белов.
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Специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ: «Пока нет команд, отказавшихся играть в первой лиге»
Главный специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ Игорь Белов в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем сообщил, что на данный момент все...
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