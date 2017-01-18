Главный специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ Игорь Белов в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем сообщил, что на данный момент все команды первой и второй лиг готовятся к участию в турнирах в штатном режиме.

- «Волна» в первой лиге выступит точно. «Осиповичи» и «Клецк» , которые по итогам сезона-2016 года вышли в первую лигу, подтвердили участие в ней?

– «Осиповичи» подготовили документы, повезли на областном уровне получать подтверждение. Если областные власти утвердят их, то должно быть все нормально. По «Клецку» сейчас ведутся переговоры, но с большой долей вероятности там тоже все в порядке будет.

- Команды, сохранившие прописку в первой лиге, продолжат в ней участие. Отказывающихся нет?

– Пока нет. Все 13 клубов сообщили о желании участвовать в первой лиге и следующем сезоне. Если областные руководители удовлетворят их намерения, то они будут проходить лицензирование. Ждем пока только новичков.

- Говорят , вторую лигу точно пополнит «Химик-Беларуськалий». Возможен также дебют «Припяти» из Ольшан и команды из Волковыска.

– Это только чьи-то предположения, тоже прочитал об этом в интернете. Официально к нам еще никто не обращался.

- Даже «Химик-Беларуськалий»?

– Да. По крайней мере, документов никаких нет.

- А какова ситуация с оставшимися во второй лиге командами?

– Ожидается, что 10 оставшихся по итогам предыдущего розыгрыша продолжат участие. К ним добавились «Ошмяны», вылетевшие из первой лиги. То есть ждем 11 команд.

- А «ЮА-Строй-Житковичи», набравшие в последнем розыгрыше лишь одно очко с разницей забитых пропущенных «8-124»?

– «Житковичи» одними из первых подтвердили свое участие в 2017 году.

Но пока у нас нет подтверждений, окончательная информация по составу участников будет позже, – сказал Белов.