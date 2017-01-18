﻿﻿ В 2015 году Беларусь вошла в топ-10 стран по количеству призовых денег от УЕФА, БАТЭ – в топ-20 клубов. 21.by
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В 2015 году Беларусь вошла в топ-10 стран по количеству призовых денег от УЕФА, БАТЭ – в топ-20 клубов

19.01.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.

Согласно приведенному в документе исследованию, Беларусь находится среди лидеров в части поступлений средств от УЕФА.

В среднем, каждый белорусский клуб в 2015 финансовом году получил 2,1 млн евро. По этому показателю наша страна занимает 10 место в Европе.

Всего же белорусские клубы получили за указанный период 30 миллионов евро, что является 12-м показателем среди 54-х ассоциаций УЕФА.

Отметим, что большую часть этих средств получил БАТЭ – 24 миллиона евро. По этому показателю борисовчане входят в топ-20 клубов Европы. В данную сумму частично включены призовые двух сезонов Лиги чемпионов (2014/15 и 2015/16) в связи с особенностями финансового года.

Белорусский чемпионат является самым зависимым от поступлений со стороны УЕФА среди всех 38 чемпионатов с выручкой от 10 миллионов евро. Их доля в структуре доходов клубов составляет 51%.

При этом доля призовых, полученных БАТЭ за участие в еврокубках, составила 91% доходов клуба, что с большим отрывом является самым высоким показателем среди топ-20 команд по поступлениям от УЕФА. Отметим также, что борисовский клуб стал единственным из этого списка, кто не зарабатывает на телеправах.

С анализом отчета УЕФА в преломлении на чемпионат Беларуси можно ознакомиться в материале Tribuna.com.

Прибыльные клубы, непатриотичные болельщики. Белорусский футбол глазами УЕФА

 
 
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УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.

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