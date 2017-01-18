﻿ Белорусским атлетам запретят сотрудничать с "нечистыми" спортсменами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусским атлетам запретят сотрудничать с "нечистыми" спортсменами

19.01.2017 13:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белорусским спортсменам запретят сотрудничать со своими коллегами, отбывающими дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, заявил заместитель министра спорта и туризма Александр Дубковский.

Беларусь корректирует свое законодательство с учетом новой версии Всемирного антидопингового кодекса. В новой версии документа предусмотрен, в частности, запрет на сотрудничество спортсменов и других лиц, имеющих прямое профессиональное отношение к спорту, с персоналом спортсмена, уличенного в нарушении антидопинговых правил или в каких-либо других действиях, связанных с использованием допинга.

"Если спортсмен дисквалифицирован и доказано, что нарушены антидопинговые правила, то ни одно лицо, связанное с подготовкой других спортсменов, не должно с ним сотрудничать", — заявил Дубковский и добавил, что республика намерена строго придерживаться этой и других норм кодекса. Слова чиновника приводит БелТА.

Кроме того, в законопроекте урегулированы вопросы, связанные с антидопинговым контролем. "Допинг-контроль и его стадии четко разграничены", — пояснил член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Игорь Невар.

Он подчеркнул, что в Беларуси "все приведено в соответствие с мировой практикой". Парламентарий добавил, что каждый этап допинг-контроля в Беларуси унифицирован с международной практикой, чтобы ни одна из стадий не была пропущена.

Законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белорусским спортсменам запретят сотрудничать со своими коллегами, отбывающими дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, заявил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сиваков перешел в «Оренбург»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика