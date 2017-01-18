МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белорусским спортсменам запретят сотрудничать со своими коллегами, отбывающими дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, заявил заместитель министра спорта и туризма Александр Дубковский.

Беларусь корректирует свое законодательство с учетом новой версии Всемирного антидопингового кодекса. В новой версии документа предусмотрен, в частности, запрет на сотрудничество спортсменов и других лиц, имеющих прямое профессиональное отношение к спорту, с персоналом спортсмена, уличенного в нарушении антидопинговых правил или в каких-либо других действиях, связанных с использованием допинга.

"Если спортсмен дисквалифицирован и доказано, что нарушены антидопинговые правила, то ни одно лицо, связанное с подготовкой других спортсменов, не должно с ним сотрудничать", — заявил Дубковский и добавил, что республика намерена строго придерживаться этой и других норм кодекса. Слова чиновника приводит БелТА .

Кроме того, в законопроекте урегулированы вопросы, связанные с антидопинговым контролем. "Допинг-контроль и его стадии четко разграничены", — пояснил член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Игорь Невар.

Он подчеркнул, что в Беларуси "все приведено в соответствие с мировой практикой". Парламентарий добавил, что каждый этап допинг-контроля в Беларуси унифицирован с международной практикой, чтобы ни одна из стадий не была пропущена.

Законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении.