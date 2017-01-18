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БАТЭ 4 и 7 февраля проведет спарринги с «Марибором» и «Лудогорцем»
19.01.2017 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ проведет контрольные матчи с «Марибором» и «Лудогорцем» в рамках первого турецкого учебно-тренировочного сбора.
Встреча с «Марибором» пройдет 4 февраля. Игра с «Лудогорцем», пробившемся в нынешнем сезоне в 1/16 финала Лиги Европы, пройдет 7 февраля, сообщает
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БАТЭ проведет контрольные матчи с «Марибором» и «Лудогорцем» в рамках первого турецкого учебно-тренировочного сбора.
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