МИНСК, 19 янв — Sputnik. Беларусь и Латвия подали 10 января совместную заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает в четверг корреспондент Sputnik.

Сегодня в Минской городской Ратуше состоялась пресс-конференция, посвященная заявочной кампании Беларуси на право проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация логотипа турнира.

"10 января федерации хоккея Беларуси и Латвии подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, и в случае победы Минск и Рига готовы провести лучший Чемпионат мира в истории хоккея", — заявили на пресс-конференции в Минске.

"Мы рады подавать эту заявку с нашими латвийскими друзьями", — в свою очередь отметил первый замглавы администрации президента Беларуси Максим Рыженков.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец выразил уверенность, что "с нашими коллегами из Риги (белорусы — Sputnik) готовы провести его на высочайшем уровне". В свою очередь коллега минского мэра Нил Ушаков подчеркнул, что совместная заявка имеет очень важный политический смысл. "Это важный шаг в отношениях между Евросоюзом и Беларусью. Это важный сигнал, чтобы ЕС и Беларусь дружили, и эта дружба укреплялась дальше", — сказал Ушаков.

Ранее глава Латвийской хоккейной федерации Айгарс Калвитис высказался за совместное проведение мирового хоккейного форума с Минском. Он отметил, что "такая заявка успешнее выигрывает кандидатские гонки" и это экономически выгодно двум странам.

В конце августа прошлого года Минск подал заявку в Международную федерацию хоккея (IIHF) на проведение мирового форума в 2021 году. Сообщалось, что право стать страной-хозяйкой ЧМ Беларусь будет бороться с Финляндией. Ранее глава ФХРБ подчеркивал, что республика борется не конкретно "за 2021-й", а "с 2021-го". Отмечалось, если Минск не примет турнир через четыре года, это обязательно должно случиться через пять лет.

Чемпионат мира 2017 года примут сразу две страны — Франция и Германия. Третий раз в истории мировой хоккейный форум примут два государства. Соревнования пройдут с 5 по 21 мая.

Беларусь принимала ЧМ в 2014 году, Латвия становилась хозяйкой мирового хоккейного первенства за восемь лет до этого.