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Игорь Рачковский: «Уверен, что мы получим совместный с Латвией ЧМ-2021»
19.01.2017 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал совместную с Латвией подачу заявки на проведение ЧМ-2021 по хоккею, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.
«На всех международных конгрессах многие делегаты до сих пор вспоминают чемпионат мира в Минске. Если честно, идея проведения чемпионата во второй раз возникла в 2014 году, во время проведения чемпионата мира в Минске.
Я не думаю, а уверен, что все у нас получится, и та команда, которая у нас работает, приведет к тому, что мы получим совместный чемпионат мира в 2021 году», – сказал Рачковский.
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Глава ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал совместную с Латвией подачу заявки на проведение ЧМ-2021 по хоккею, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.
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