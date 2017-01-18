Глава ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал совместную с Латвией подачу заявки на проведение ЧМ-2021 по хоккею, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

«На всех международных конгрессах многие делегаты до сих пор вспоминают чемпионат мира в Минске. Если честно, идея проведения чемпионата во второй раз возникла в 2014 году, во время проведения чемпионата мира в Минске.

Я не думаю, а уверен, что все у нас получится, и та команда, которая у нас работает, приведет к тому, что мы получим совместный чемпионат мира в 2021 году», – сказал Рачковский.