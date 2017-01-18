Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал информацию о том, что экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«Хочу заметить, что ни одного документа, касающегося расторгнутого контракта с главным тренером сборной, в Белорусскую федерацию футбола не поступало. Ни от самого Хацкевича, ни от его агента Шаблия. Да, приезжал адвокат, представляющий интересы экс-наставника национальной команды, но тогда разговор шел лишь о подобных намерениях.

Вместе с тем Шаблий не участвовал ни в заключении контракта с Хацкевичем, ни в переговорном процессе. И зарплату главному тренеру федерация не снижала. Контракт с ним был расторгнут в соответствии с прописанными с документе условиями. Больше добавить нечего, так как все остальное – просто какой-то бред», – сказал Сафарьян.

«Мы пойдем до конца». Хацкевич хочет от АБФФ компенсации за досрочное расторжение контракта