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Сергей Сафарьян: «Контракт с Хацкевичем был расторгнут в соответствии с прописанными условиями, остальное – какой-то бред»
19.01.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал
«Хочу заметить, что ни одного документа, касающегося расторгнутого контракта с главным тренером сборной, в Белорусскую федерацию футбола не поступало. Ни от самого Хацкевича, ни от его агента Шаблия. Да, приезжал адвокат, представляющий интересы экс-наставника национальной команды, но тогда разговор шел лишь о подобных намерениях.
Вместе с тем Шаблий не участвовал ни в заключении контракта с Хацкевичем, ни в переговорном процессе. И зарплату главному тренеру федерация не снижала. Контракт с ним был расторгнут в соответствии с прописанными с документе условиями. Больше добавить нечего, так как все остальное – просто какой-то бред», – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Контракт с Хацкевичем был расторгнут в соответствии с прописанными условиями, остальное – какой-то бред»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал информацию о том, что экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич намеревается...
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