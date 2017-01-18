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Бордачев может вернуться в БАТЭ

19.01.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник «Томи» Максим Бордачев может покинуть команду в зимнее трансферное окно и вернуться в БАТЭ, за который выступал с 2009 по 2013 год.

Бордачев перешел в «Томь» в 2013 году на правах аренды, а уже в январе 2014 года томский клуб воспользовался опцией о первоочередном праве выкупа футболиста по истечении срока его аренды, а сам Бордачев подписал контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел в РФПЛ 10 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

 
 
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Белорусский защитник «Томи» Максим Бордачев может покинуть команду в зимнее трансферное окно и вернуться в БАТЭ, за который выступал с 2009 по 2013 год.

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