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Бордачев может вернуться в БАТЭ
19.01.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник «Томи» Максим Бордачев может покинуть команду в зимнее трансферное окно и вернуться в БАТЭ, за который выступал с 2009 по 2013 год.
Бордачев перешел в «Томь» в 2013 году на правах аренды, а уже в январе 2014 года томский клуб воспользовался опцией о первоочередном праве выкупа футболиста по истечении срока его аренды, а сам Бордачев подписал контракт на 3,5 года.
В текущем сезоне 30-летний игрок провел в РФПЛ 10 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.
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Белорусский защитник «Томи» Максим Бордачев может покинуть команду в зимнее трансферное окно и вернуться в БАТЭ, за который выступал с 2009 по 2013 год.
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