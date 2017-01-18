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Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой во время матча Australian Open

19.01.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Теннисный комментатор канала ESPN Даг Адлер во время репортажа сравнил экс-первую ракетку мира американку Винус Уильямс с гориллой.

Инцидент произошел во время матча Уильямс-старшей со швейцаркой Стефани Фогель во втором круге Australian Open. Комментируя действия Фогель, Адлер сказал: «Она не попадает первым мячом, и Винус берет ситуацию под контроль: входит в корт и включает эффект гориллы. Чистая агрессия».

Высказывание Адлера вызвало шквал критики в соцсетях. Руководство ESPN пока никак не отреагировало на случившееся.

Винус Уильямс обыграла Фогель со счетом 6:3, 6:2 и вышла в третий круг, где встретится с китаянкой Ин-Ин Дуань.

 
 
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Теннисный комментатор канала ESPN Даг Адлер во время репортажа сравнил экс-первую ракетку мира американку Винус Уильямс с гориллой.

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