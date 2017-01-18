МИНСК, 19 янв — Sputnik. Введение безвизового режима между Беларусью и Евросоюзом к 2021 году вполне реально, заявил на пресс-конференции в четверг Минске мэр Риги Нил Ушаков, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: логотип заявки Минска и Риги на проведение ЧМ-2021 по хоккею

"Позволит ли Латвия въезжать в страну белорусам на время проведения турнира без визы? Я думаю, учитывая нынешние отношения между Беларусью и ЕС, безвизовый режим с вашей страной к 2021 году совсем не выглядит научной фантастикой", — сказал Ушаков.

Он также отметил, что между Минском и Ригой давно сложились дружеские отношения а подача совместной заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году — не только спортивный ход, но и важный шаг в отношениях между Беларусью и Евросоюзом.

Сегодня в Минской городской Ратуше состоялась пресс-конференция, посвященная заявочной кампании Беларуси на право проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась презентация логотипа турнира.