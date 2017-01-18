﻿ Провальный Антхольц: выиграла Дальмайер, у белорусок – 28 промахов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Провальный Антхольц: выиграла Дальмайер, у белорусок – 28 промахов

19.01.2017 18:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер победила в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону, прошедшем в итальянском Антхольце.

Провальный Антхольц: выиграла Дальмайер, у белорусок – 28 промахов
© Фото: Белорусская федерация биатлона
Свобода рассказал о важности этапа КМ в Антхольце

В четверг Дальмайер преодолела 15-километровую дистанцию с двумя промахами за 44 минуты 48,7 секунды. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье (один промах; +3,8 секунды). Тройку призеров замкнула итальянка Алексия Рунггальдьер (один промах; +46,0).

Лучше всех из белорусок прошла дистанцию Надежда Скардино – она заняла 16-е место (2 промаха, +2.42,3). Дарья Домрачева на финише была только 27-й (6 промахов, +4.21,7), Дарья Юркевич – 52-й (5 промахов, +6.23,8), Ирина Кривко – 78-й (7 промахов, +8.42,7), Надежда Писарева – 82-й (8 промахов, +9.20,6).

Для 23-летней Дальмайер эта победа стала четвертой в личных гонках в текущем розыгрыше Кубка мира.

Соревновательная программа на этапе в Антхольце у женщин продолжится в субботу гонкой с масс-старта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для 23-летней немки эта победа стала четвертой в личных гонках в текущем розыгрыше Кубка мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дарья Домрачева: «Гонка показала, что сражаться могу, и мы на верном пути»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика