МИНСК, 19 янв – Sputnik. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер победила в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону, прошедшем в итальянском Антхольце.

В четверг Дальмайер преодолела 15-километровую дистанцию с двумя промахами за 44 минуты 48,7 секунды. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье (один промах; +3,8 секунды). Тройку призеров замкнула итальянка Алексия Рунггальдьер (один промах; +46,0).

Лучше всех из белорусок прошла дистанцию Надежда Скардино – она заняла 16-е место (2 промаха, +2.42,3). Дарья Домрачева на финише была только 27-й (6 промахов, +4.21,7), Дарья Юркевич – 52-й (5 промахов, +6.23,8), Ирина Кривко – 78-й (7 промахов, +8.42,7), Надежда Писарева – 82-й (8 промахов, +9.20,6).

Для 23-летней Дальмайер эта победа стала четвертой в личных гонках в текущем розыгрыше Кубка мира.

Соревновательная программа на этапе в Антхольце у женщин продолжится в субботу гонкой с масс-старта.