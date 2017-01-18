МИНСК, 19 янв – Sputnik. Шансы Беларуси и Латвии на проведение в 2021 году чемпионата мира по хоккею выросли после совместной заявки, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь и Латвия подали совместную заявку на ЧМ по хоккею 2021 года

В четверг в Минске было объявлено, что две страны подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2021 году . Еще одним претендентом на турнир является Финляндия.

"Поддерживаю решение Беларуси и Латвии о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира в 2021 году", – сказал Фазель.

Он также отметил, что такое решение повышает шансы государств провести турнир, хотя соперник у них очень серьезный. Фазель подчеркнул, что на конгрессе IIHF, который пройдет в мае текущего года, нужно будет сделать непростой выбор между Финляндией и совместной заявкой Беларуси и Латвии.

Чемпионат мира 2017 года примут сразу две страны — Франция и Германия. Третий раз в истории мировой хоккейный форум примут два государства. Соревнования пройдут с 5 по 21 мая.

Беларусь принимала ЧМ в 2014 году, Латвия становилась хозяйкой мирового хоккейного первенства за восемь лет до этого.