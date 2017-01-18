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Фазель: совместная заявка повышает шансы Беларуси и Латвии на ЧМ-2021
19.01.2017 18:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Шансы Беларуси и Латвии на проведение в 2021 году чемпионата мира по хоккею выросли после совместной заявки, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг в Минске было объявлено, что две страны
"Поддерживаю решение Беларуси и Латвии о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира в 2021 году", – сказал Фазель.
Он также отметил, что такое решение повышает шансы государств провести турнир, хотя соперник у них очень серьезный. Фазель подчеркнул, что на конгрессе IIHF, который пройдет в мае текущего года, нужно будет сделать непростой выбор между Финляндией и совместной заявкой Беларуси и Латвии.
Чемпионат мира 2017 года примут сразу две страны — Франция и Германия. Третий раз в истории мировой хоккейный форум примут два государства. Соревнования пройдут с 5 по 21 мая.
Беларусь принимала ЧМ в 2014 году, Латвия становилась хозяйкой мирового хоккейного первенства за восемь лет до этого.
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В IIHF заявляют, что на конгрессе, который пройдет в мае текущего года, нужно будет сделать непростой выбор.
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