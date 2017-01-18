﻿ Фазель: совместная заявка повышает шансы Беларуси и Латвии на ЧМ-2021. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фазель: совместная заявка повышает шансы Беларуси и Латвии на ЧМ-2021

19.01.2017 18:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Шансы Беларуси и Латвии на проведение в 2021 году чемпионата мира по хоккею выросли после совместной заявки, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Фазель: совместная заявка повышает шансы Беларуси и Латвии на ЧМ-2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь и Латвия подали совместную заявку на ЧМ по хоккею 2021 года

В четверг в Минске было объявлено, что две страны подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2021 году. Еще одним претендентом на турнир является Финляндия.

"Поддерживаю решение Беларуси и Латвии о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира в 2021 году", – сказал Фазель. 

Он также отметил, что такое решение повышает шансы государств провести турнир, хотя соперник у них очень серьезный. Фазель подчеркнул, что на конгрессе IIHF, который пройдет в мае текущего года, нужно будет сделать непростой выбор между Финляндией и совместной заявкой Беларуси и Латвии.

Чемпионат мира 2017 года примут сразу две страны — Франция и Германия. Третий раз в истории мировой хоккейный форум примут два государства. Соревнования пройдут с 5 по 21 мая.

Беларусь принимала ЧМ в 2014 году, Латвия становилась хозяйкой мирового хоккейного первенства за восемь лет до этого.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В IIHF заявляют, что на конгрессе, который пройдет в мае текущего года, нужно будет сделать непростой выбор.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ушаков: не фантастика, если ЕС и Беларусь в 2021 году отменят визы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика