Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира вАнтхольце, где спортсменка показала 27-й результат.

– Вы героически преодолели самую длинную дистанцию из возможных в женском биатлоне. Как самочувствие?

– О, да! Немного переживала – все-таки 15 километров. Но гонка показала, что сражаться могу, и мы на верном пути. Конечно, в индивидуальной гонке стрелять нужно лучше, но я стараюсь из каждого старта выносить для себя только позитивные моменты. В этот раз достаточно хорошо справилась с лыжным ходом и стрельбой лежа. Ну а «стойку» мы еще подтянем, – сказала Домрачева.