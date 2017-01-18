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Дарья Домрачева: «Гонка показала, что сражаться могу, и мы на верном пути»
19.01.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира вАнтхольце, где спортсменка показала 27-й результат.
– Вы героически преодолели самую длинную дистанцию из возможных в женском биатлоне. Как самочувствие?
– О, да! Немного переживала – все-таки 15 километров. Но гонка показала, что сражаться могу, и мы на верном пути. Конечно, в индивидуальной гонке стрелять нужно лучше, но я стараюсь из каждого старта выносить для себя только позитивные моменты. В этот раз достаточно хорошо справилась с лыжным ходом и стрельбой лежа. Ну а «стойку» мы еще подтянем, – сказала Домрачева.
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Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира вАнтхольце, где спортсменка показала 27-й...
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