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Дарья Домрачева: «Гонка показала, что сражаться могу, и мы на верном пути»

19.01.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира вАнтхольце, где спортсменка показала 27-й результат.

– Вы героически преодолели самую длинную дистанцию из возможных в женском биатлоне. Как самочувствие?

– О, да! Немного переживала – все-таки 15 километров. Но гонка показала, что сражаться могу, и мы на верном пути. Конечно, в индивидуальной гонке стрелять нужно лучше, но я стараюсь из каждого старта выносить для себя только позитивные моменты. В этот раз достаточно хорошо справилась с лыжным ходом и стрельбой лежа. Ну а «стойку» мы еще подтянем, – сказала Домрачева.

 
 
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Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира вАнтхольце, где спортсменка показала 27-й...

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