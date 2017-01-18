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Защита Жукова обжаловала приговор суда

19.01.2017 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Помощник председателя суда Центрального района столицы Елизавета Лякса сообщила, что защита бывшего директора департамента судейства и инспектирования АБФФ, председателя комиссии назначений федерации Андрея Жукова обжаловала приговор, вынесенный ему районным судом 5 января.

Также на приговор суда поступил протест прокуратуры.

Как сообщалось, 5 января судом Центрального района футбольный функционер был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на пять лет. На него также наложен штраф в 500 базовых величин.

Защита Жукова не согласилась с инкриминируемой ему ч. 2 ст. 430 УК (повторность получения взятки) и считает, что действия обвиняемого должны быть расценены как мошенничество по ч. 2 ст. 209 УК.

Адвокат Татьяна Семешко также уверена, что доказательств совершения Жуковым преступлений по трем из шести эпизодов обвинением не было добыто.

В одном случае свидетель в суде заявил, что дал показания в отношении бывшего футбольного функционера под психологическим давлением. В другом — показания свидетеля ничем и никем не подтверждены. В третьем — Жуков пытался вернуть деньги, оставленные ему на столе, пытался догнать сделавшего это тренера, но в этот момент был задержан милицией.

Кроме того, защита уверена, что вменяемое Жукову превышение власти не доказано и по этому составу он должен быть оправдан.

При назначении наказания адвокат просила суд учесть смягчающие обстоятельства: признание Жуковым вины и раскаяние, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, погашение ущерба в 912 рублей.

Адвокат напомнила, что за Жукова вступился коллектив БФФ, попросив суд назначить минимально возможное в данном случае наказание. И это при том, что она объявила Жукова персоной нон грата в футболе.

 
 
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Помощник председателя суда Центрального района столицы Елизавета Лякса сообщила, что защита бывшего директора департамента судейства и инспектирования АБФФ,...

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