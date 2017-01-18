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Финал ЧМ-2021 примет Минск, если совместная заявка с Ригой победит

19.01.2017 19:00 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Финал Чемпионата мира по хоккею 2021 года состоится в Минске, в случае если совместная заявка Беларуси и Латвии на проведение мирового форума будет удовлетворена, заявил председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХРБ) Игорь Рачковский.

Финал ЧМ-2021 примет Минск, если совместная заявка с Ригой победит
© Sputnik Владимир Федоренко
Фазель: совместная заявка повышает шансы Беларуси и Латвии на ЧМ-2021

В четверг городской Ратуше было объявлено, что страны подали совместную заявку на проведение планетарного первенства в 2021 году. Основную конкуренцию Беларуси и Латвии окажет Финляндия. О месте проведения турнира будет объявлено 19 мая во время работы конгресса Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) в Кельне.

"Будет играть две группы: одна — в Минске, другая — в Риге. Четвертьфиналы проходят в обеих столицах, полуфинал и финал в Минске", — рассказал на специальной пресс-конференции Рачковский.

Он добавил, что в белорусской столице будет играть сборная России, в латвийской — команда Финляндии. На вопрос, продиктовано ли это экономикой, глава ФХРБ ответил: "В том числе и экономикой. Я хочу напомнить, что на Чемпионате мира 2014 по количеству болельщиков, приехавших к нам, первое место заняла Россия, второе — Латвия, третье — Словакия. Так что да это и экономический фактор. Но и просто желание видеть у себя хоккейную державу".

Впервые чемпионат мира по хоккею в Минске прошел в 2014-м, а Латвия становилась хозяйкой турнира в 2006 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель ФХРБ добавил, что сборная России в случае победы белорусско-латвийской заявки будет играть в Минске, в Ригу приедут Суоми.

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