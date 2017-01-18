Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов накануне решающего матча группового этапа чемпионата мира-2017 против сборной Венгрии в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Новиковым оценил силу соперника и предположил, что Ласло Надь, получивший травму ноги в игре мадьяров против немцев, может сыграть с белорусами.

– Поговорим о сборной Венгрии.

– Мы живем с ней в одном отеле. У команды большая обслуга, многочисленное журналистское сопровождение. Хватает и моих давних знакомых. Говоря о своей команде, все они единодушно утверждают, что при отличном подборе игроков не получается развить нужной мощи. Не хватает сыгранности. Мешает недостаток сплоченности. Конечно, немцы и хорваты сильнее венгров. Но сборная Венгрии для меня – добротный европейский середняк. В ней есть классные и очень опытные игроки: Надь, Часар, Лекаи, оба вратаря, защитники Шух и Зубаи. Оборона – вообще самое сильное звено венгров. А их нападение из общего ряда не выделяется.

– Вы упомянули о Наде. Но ведь он травмирован и уже вычеркнут из заявки.

– Он сидит сейчас напротив меня в гостиничном холле и, кажется, дает интервью. Перед ним спортивная сумка. Он явно собрался на тренировку. Не удивлюсь, если утром перед игрой его снова заявят.

– Степень ваших надежд на помощь саудовцев? Им под силу обыграть чилийцев?

– Ха, вчера обсуждал эту тему с венгерскими друзьями. Они сказали: оставь надежду. Мол, у арабов травмировались три ведущих игрока, ходят обмотанные бинтами. Я ответил, что обмотанные бинтами – это не обязательно травмированные. Не забывайте, что у саудовцев тоже есть шанс пройти в плей-офф. Но я надеюсь, что это сделаем мы. Русская рулетка для меня гораздо интереснее утешительного «Президентского кубка», – сказал Шевцов.

Встреча Чили — Саудовская Аравия начнется 20 января в 16.00, белорусы сыграют с венграми вечером 20 января (начало поединка – в 22.45 по минскому времени).

Что нужно Беларуси, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира