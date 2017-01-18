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Australian Open. Третий круг. Маррей сыграет с Куэрри, Федерер – с Бердыхом

19.01.2017 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем круге Australian Open Роджер Федерер сыграет с Томашем Бердыхом, а Энди Маррей – с Сэмом Куэрри.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Энди Маррей (Великобритания)  Сэм Куэрри (США)
Дата проведения
20 января, 05.00
Онлайн матча

 

Миша Зверев (Германия)  Малек Жазири (Тунис)
Дата проведения
20 января, 05.00
Онлайн матча

 

Томаш Бердых (Чехия)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
20 января, 11.30
Онлайн матча

 

Лукаш Лацко (Словакия)  Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
20 января, 10.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария)  Виктор Троицки (Сербия)
Дата проведения
20 января, 05.00
Онлайн матча

 

Стив Дарси (Бельгия)  Андреас Сеппи (Италия)
Дата проведения
20 января, 03.30
Онлайн матча

 

Жо-Вильфред Тсонга (Франция)  Джек Сок (США)
Дата проведения
20 января, 03.30
Онлайн матча

 

Бернард Томич (Австралия)  Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
20 января, 07.00
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция)  Филипп Кольшрайбер (Германия)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Давид Феррер (Испания)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Жиль Симон (Франция)  Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Иво Карлович (Хорватия)  Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария)  Ришар Гаске (Франция)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Денис Истомин (Узбекистан)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

 
 
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В третьем круге Australian Open Роджер Федерер сыграет с Томашем Бердыхом, а Энди Маррей – с Сэмом Куэрри.

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