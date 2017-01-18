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Australian Open. Третий круг. Маррей сыграет с Куэрри, Федерер – с Бердыхом
19.01.2017 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем круге Australian Open Роджер Федерер сыграет с Томашем Бердыхом, а Энди Маррей – с Сэмом Куэрри.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
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В третьем круге Australian Open Роджер Федерер сыграет с Томашем Бердыхом, а Энди Маррей – с Сэмом Куэрри.
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