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Крэйг Вудкрофт: «Я очень разочарован как результатом, так и игрой всех ребят»
19.01.2017 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от рижских одноклубников (1:3).
– Рижане провели хороший матч. Им было очень сложно – они долго играли на выезде. Впрочем, мы на прошлой неделе тоже провели непростой выезд на Восток. Но нашей команде нет оправданий. Мы набрали 0 очков. При том, что соперник долго играл на выезде, а мы провели несколько дней дома и могли отдохнуть. Соперник был более голоден, более настроен на игру и желал победы больше нас. Для меня это очень странно. Наши ребята не сражались должным образом. Мы не сражались так, как необходимо, чтобы выиграть игру. Я очень разочарован как результатом, так и игрой всех ребят. Нам предстоит разобраться.
– Прокомментируйте поведение Скривенса в концовке.
– Он выглядел очень разочарованно, как по мне. А как по-вашему?
– Эллисон не забрасывает 13 матчей подряд, Матерухин – 10. С чем связываете падение их результативности?
– Я не могу ответить на ваш вопрос: это очень сильная лига, и хоккеисты не могут забрасывать каждый матч, – сказал Вудкрофт.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от рижских одноклубников (1:3).
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