Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от рижских одноклубников (1:3).

– Рижане провели хороший матч. Им было очень сложно – они долго играли на выезде. Впрочем, мы на прошлой неделе тоже провели непростой выезд на Восток. Но нашей команде нет оправданий. Мы набрали 0 очков. При том, что соперник долго играл на выезде, а мы провели несколько дней дома и могли отдохнуть. Соперник был более голоден, более настроен на игру и желал победы больше нас. Для меня это очень странно. Наши ребята не сражались должным образом. Мы не сражались так, как необходимо, чтобы выиграть игру. Я очень разочарован как результатом, так и игрой всех ребят. Нам предстоит разобраться.

– Прокомментируйте поведение Скривенса в концовке.

– Он выглядел очень разочарованно, как по мне. А как по-вашему?

– Эллисон не забрасывает 13 матчей подряд, Матерухин – 10. С чем связываете падение их результативности?

– Я не могу ответить на ваш вопрос: это очень сильная лига, и хоккеисты не могут забрасывать каждый матч, – сказал Вудкрофт.