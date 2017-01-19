Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал начало подготовки к сезону.

– Отпуск у команды получился как никогда продолжительным...

– Соглашусь. Как правило, первые полторы недели декабря мы находимся в тренировочном режиме, готовимся к важным матчам. Но в прошлом году из-за неудачного выступления в еврокубках наш отпуск начался раньше обычного и, соответственно, оказался более продолжительным.

– Хватило ли времени вашим подопечным, чтобы соскучиться по работе, по общению друг с другом?

– Конечно. Сегодня ребята первый раз собрались вместе. И то, с каким настроением они занимались, дает повод для оптимизма. У всех в буквальном смысле горят глаза.

– Кому из молодых футболистов клуба будет дан шанс заявить о себе нынешней зимой?

– В первую очередь рассчитываем на 17-летнего защитника Владислава Малькевича и 19-летнего форварда Владислава Мухамедова. Само собой разумеется, что вчерашние дублеры Александр Джигеро, Денис Щербицкий и Дмитрий Антилевский – уже игроки основной обоймы.

- Самое время бросить взгляд на кадровую ситуацию. Каким сейчас выглядит состав БАТЭ?

– Многие знают, что Николай Сигневич и Виталий Гайдучик отправились в аренду в клубы греческой Суперлиги «Платаниас» и «Астерас» соответственно. Эдгар Олехнович перешел в солигорский «Шахтер». Закончился контракт у Александра Глеба. Артем Сороко сейчас находится в Турции и пытается приглянуться тренерскому штабу «Милсами» – единоличного лидера чемпионата Молдовы.

Пришли в команду два молодых полузащитника Евгений Березкин из «Нафтана» и Владислав Жук из «Славии», вернулся после годичной арендной отлучки в «Смолевичи»-СТИ вратарь Антон Чичкан.

– Пока потери превосходят приобретения.

– Так и комплектование состава еще не завершено. Наверняка еще будут новобранцы. В этом направлении активно работаем. У нас будет один новый нападающий, а может, и два. Также ведем поиск центрального защитника. Скорее всего, потенциальные новички присоединятся к нашей команде уже во время первого турецкого сбора, – сказал Ермакович.