Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева оценила свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, рассказала о главной задаче на нынешний сезон и вспомнила первый январский старт в Оберхофе, когда только вернулась в биатлон после рождения дочери.

– Понимаю, что стрелять нужно лучше. Но я стараюсь в каждой гонке отмечать для себя позитивные моменты. Сегодня довольно хорошо справилась с лыжным ходом и стрельбой лежа. Ну а стойку… Мы ее еще подтянем!

– Как принимаются окончательные решения о пропуске тех или иных гонок?

– Эти решения принимаем коллегиально, полагаясь на мое самочувствие. У нас не сиюминутные задачи, а далеко идущие планы. Идем постепенно, шаг за шагом. И, считаю, решение пропустить гонку преследования в Рупольдинге было правильным, потому что можно было переесть этой спортивной борьбы и не доехать до конца сезона.

А спортивные амбиции, конечно, никуда не делись, но я понимаю, для чего ими жертвую.

– Сложно ли себя сдерживать от того, чтобы не форсировать подготовку?

– Нет, не сложно. Моя нынешняя физическая форма еще не позволяет сегодня выходить на максимум. А сдерживать себя приходилось на первой гонке в Оберхофе, когда я немножко переживала, получится ли сориентироваться, преодолеть соревновательный барьер.

Пока все не так стабильно, как хотелось бы. Вот сегодня хорошо чувствовала себя на дистанции, а в других гонках получалось хорошо справляться со стрельбой. Надеюсь, что скоро все эти компоненты удастся совместить.

Сколько процентов мое теперешнее состояние составляет от идеальной формы? Нет, это я оценить не могу (смеется).

– Какие-то задачи ставите перед собой на этот сезон?

– Основная задача – влиться в соревновательную борьбу, уверенно чувствовать себя на дистанции и на стрельбище. Не ставлю конкретных задач, доживем до чемпионата мира, а там посмотрим.

– Какие были мысли после финиша первой гонки в сезоне?

– После первой гонки в Оберхофе мои мысли были: «Как же тяжело!». Но еще раз скажу: я понимала, на что иду. Мне никто не обещал, что будет легко. Настроена терпеть и серьезно работать. Моя мотивация – любимый вид спорта. Я просто очень люблю биатлон, – сказала Домрачева.