﻿ Australian Open. Третий круг. Кербер против Плишковой, Свитолины играет с Павлюченковой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Australian Open. Третий круг. Кербер против Плишковой, Свитолины играет с Павлюченковой

19.01.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В третьем круге Australian Open Светлана Кузнецова сыграет с Еленой Янкович, а Анастасия Павлюченкова – с Элиной Свитолиной.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анжелик Кербер (Германия)  Кристина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
20 января, 05.00
Онлайн матча

 

Коко Вандевей (США)  Эжени Бушар (Канада)
6:43:67:5
Дата проведения
20 января, 02.00
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Элисон Риск (США)
Дата проведения
20 января, 07.30
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
20 января, 12.00
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  Мона Бартель (Германия)
Дата проведения
20 января, 10.00
Онлайн матча

 

Дуань Ин-Ин (Китай)  Винус Уильямс (США)
Дата проведения
20 января, 06.00
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Элина Свитолина (Украина)
7:54:66:3
Дата проведения
20 января, 02.00
Онлайн матча

 

Елена Янкович (Сербия)  Светлана Кузнецова (Россия)
4:67:53:0
Дата проведения
20 января, 02.40
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия)  Елена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Дарья Гаврилова (Австралия)  Тимеа Бачински (Швейцария)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Елена Веснина (Россия)  Дженнифер Брэди (США)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Доминика Цибулкова (Словакия)  Екатерина Макарова (Россия)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Каролин Возняцки (Дания)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Николь Гиббс (США)  Серена Уильямс (США)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В третьем круге Australian Open Светлана Кузнецова сыграет с Еленой Янкович, а Анастасия Павлюченкова – с Элиной Свитолиной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Марк-Андре Граньяни: «Все свистки судей были по делу – жаловаться нам не на что»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика