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Australian Open. Третий круг. Кербер против Плишковой, Свитолины играет с Павлюченковой
19.01.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем круге Australian Open Светлана Кузнецова сыграет с Еленой Янкович, а Анастасия Павлюченкова – с Элиной Свитолиной.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
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В третьем круге Australian Open Светлана Кузнецова сыграет с Еленой Янкович, а Анастасия Павлюченкова – с Элиной Свитолиной.
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