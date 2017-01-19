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Марк-Андре Граньяни: «Все свистки судей были по делу – жаловаться нам не на что»

19.01.2017 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (1:3).

«Очень часто против соперников, которые слабее нас, мы не играем в полную силу 60 минут. Вот в чем проблема. Мы проиграли, потому что были недостаточно хороши.

Что думаю об эмоциях Скривенса? Все свистки были по делу – жаловаться нам не на что. Нужно не возмущаться, а перестать нарушать правила – не играть высоко клюшкой, не делать подножки. Вот и все дела», – сказал Граньяни.

Напомним, что в последние минуты матча минчане дважды играли «3 на 5», а Бен Скривенс на эмоциях сломал клюшку, начал аплодировать и кланяться судьям.

 КХЛ. Минское «Динамо» в матче с Ригой заработало 48 минут штрафа, 5 удалений – за игру высоко поднятой клюшкой

 
 
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Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (1:3).

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