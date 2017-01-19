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Сороко находится на просмотре в «Милсами»
19.01.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ранее сообщалось о том, что вратарь БАТЭ Артем Сороко может покинуть стан борисован.
Как передает «Прессбол», голкипер в настоящее время находится в Турции, где проходит сбор чемпион Молдовы «Милсами». Сороко находится на просмотре.
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Ранее сообщалось о том, что вратарь БАТЭ Артем Сороко может покинуть стан борисован.
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