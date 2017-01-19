Ранее сообщалось о том, что вратарь БАТЭ Артем Сороко может покинуть стан борисован.

Как передает «Прессбол», голкипер в настоящее время находится в Турции, где проходит сбор чемпион Молдовы «Милсами». Сороко находится на просмотре.