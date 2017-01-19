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КХЛ: минское "Динамо" проиграло рижанам в знаковый день
19.01.2017 21:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел поражение от рижского "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2), сообщает Sputnik.
"Зубры" провели первый поединок на "Минск-Арене" после возвращения из дальневосточного турне Хабаровск — Пекин — Владивосток.
Участник национального отбора на "Евровидение-2017" группа Navi выступила перед матчем
В составе победителей отметились Гунтис Галвиньш (13-я минута), Микс Индрашис (56) и Филипп Толузаков (57). У минчан точный бросок на счету Андрея Степанова (45).
Следующий поединок в рамках домашней серии "бело-синие" проведут на будущей неделе, 24 января, против "Автомобилиста" (Екатеринбург).
К слову, сегодняшний матч на "Минск-Арене" стал очень символичным — в четверг
Мэр Риги Нил Ушаков (слева) и мэр Минска Андрей Шорец
Градоначальники обеих столиц произвели символическое вбрасывание перед матчем, а затем наблюдали за игрой с трибун.
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