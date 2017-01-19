МИНСК, 19 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел поражение от рижского "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2), сообщает Sputnik.

"Зубры" провели первый поединок на "Минск-Арене" после возвращения из дальневосточного турне Хабаровск — Пекин — Владивосток.



© Фото: ХК "Динамо-Минск" Участник национального отбора на "Евровидение-2017" группа Navi выступила перед матчем

В составе победителей отметились Гунтис Галвиньш (13-я минута), Микс Индрашис (56) и Филипп Толузаков (57). У минчан точный бросок на счету Андрея Степанова (45).

3:1, сказать, что Бен расстроен — ничего не сказать — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 19 января 2017 г.

Следующий поединок в рамках домашней серии "бело-синие" проведут на будущей неделе, 24 января, против "Автомобилиста" (Екатеринбург).

К слову, сегодняшний матч на "Минск-Арене" стал очень символичным — в четверг Беларусь и Латвия подписали соглашение о совместной подаче заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году . Мероприятие прошло в городской Ратуше при участии первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова, главы Мингорисполкома Андрея Шорца, председателя Федерации хоккея Беларуси Игоря Рачковского, президента Латвийской федерации хоккея Айгара Калвитиса и мэра Риги Нила Ушакова. Напомним, на организацию мирового форума претендует Финляндия. Решение по месту проведения ЧМ будет вынесено 19 мая в Кельне на конгрессе ИИХФ.



© Фото: ХК "Динамо-Минск" Мэр Риги Нил Ушаков (слева) и мэр Минска Андрей Шорец

Градоначальники обеих столиц произвели символическое вбрасывание перед матчем, а затем наблюдали за игрой с трибун.