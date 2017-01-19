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"Манчестер Юнайтед" заработал больше всех в прошлом сезоне

19.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" занял первое место в рейтинге клубов с самыми большими доходами по итогам сезона-2015/16, сообщается на сайте компании Deloitte.

"Манчестер Юнайтед" заработал больше всех в прошлом сезоне
© Sputnik / Виктор Толочко
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По итогам сезона-2014/15 доход "красных дьяволов" составил 519,5 миллионов евро. Рост прибыли клуба связан с возвращением манкунианцев в Лигу чемпионов и новыми спонсорскими контрактами. Доходы "МЮ" выросли по всем трем категориям (доход от игрового дня, продажа телеправ и спонсорские контракты) и составили 689 миллионов.

Прежний лидер рейтинга, мадридский "Реал" (577 миллионов евро в сезоне-2014/15), занял третье место — 620,1 миллиона. Второй стала "Барселона" — 620,2 миллиона.

Российский чемпионат представлен в рейтинге "Зенитом". Его доход составил 196,5 миллионов евро, что на 28,7 миллиона больше по сравнению с предыдущим сезоном.

Первая двадцатка рейтинга самых доходных клубов мира по итогам сезона-2015/16 выглядит следующим образом:

 

  1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 689 миллионов евро
  2. "Барселона" (Испания) — 620,2
  3. "Реал" (Испания) — 620,1
  4. "Бавария" (Германия) — 592
  5. "Манчестер Сити" (Англия) — 524,9
  6. "Пари Сен-Жермен" (Франция) — 520,9
  7. "Арсенал" (Англия) — 468,5
  8. "Челси" (Англия) — 447,4
  9.  "Ливерпуль" (Англия) — 403,8
  10.  "Ювентус" (Италия) — 341,1
  11. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 283,9
  12. "Тоттенхэм" (Англия) — 279,7
  13.  "Атлетико" (Испания) — 228,6
  14.  "Шальке" (Германия) — 224,5
  15. "Рома" (Италия) — 218,2
  16. "Милан" (Италия) — 214,7
  17.  "Зенит" (Россия) — 196,5
  18. "Вест Хэм" (Англия) — 192,3
  19. "Интер" (Италия) — 179,2
  20. "Лестер" (Англия) — 172,1

 

Всего совокупный доход первых 20 клубов рейтинга по итогам сезона-2015/16 составил 7,4 миллиарда евро, что на 12% выше показателя сезона-2014/15.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые за последние 11 лет манкунианцы сместили мадридский "Реал" с первого места рейтинга.

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