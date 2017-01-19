МИНСК, 19 янв — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" занял первое место в рейтинге клубов с самыми большими доходами по итогам сезона-2015/16, сообщается на сайте компании Deloitte .



© Sputnik / Виктор Толочко Гризманн согласовал с "Манчестер Юнайтед" зарплату и игровой номер

По итогам сезона-2014/15 доход "красных дьяволов" составил 519,5 миллионов евро. Рост прибыли клуба связан с возвращением манкунианцев в Лигу чемпионов и новыми спонсорскими контрактами. Доходы "МЮ" выросли по всем трем категориям (доход от игрового дня, продажа телеправ и спонсорские контракты) и составили 689 миллионов.

Прежний лидер рейтинга, мадридский "Реал" (577 миллионов евро в сезоне-2014/15), занял третье место — 620,1 миллиона. Второй стала "Барселона" — 620,2 миллиона.

Российский чемпионат представлен в рейтинге "Зенитом". Его доход составил 196,5 миллионов евро, что на 28,7 миллиона больше по сравнению с предыдущим сезоном.

Первая двадцатка рейтинга самых доходных клубов мира по итогам сезона-2015/16 выглядит следующим образом:

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — 689 миллионов евро "Барселона" (Испания) — 620,2 "Реал" (Испания) — 620,1 "Бавария" (Германия) — 592 "Манчестер Сити" (Англия) — 524,9 "Пари Сен-Жермен" (Франция) — 520,9 "Арсенал" (Англия) — 468,5 "Челси" (Англия) — 447,4 "Ливерпуль" (Англия) — 403,8 "Ювентус" (Италия) — 341,1 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 283,9 "Тоттенхэм" (Англия) — 279,7 "Атлетико" (Испания) — 228,6 "Шальке" (Германия) — 224,5 "Рома" (Италия) — 218,2 "Милан" (Италия) — 214,7 "Зенит" (Россия) — 196,5 "Вест Хэм" (Англия) — 192,3 "Интер" (Италия) — 179,2 "Лестер" (Англия) — 172,1

Всего совокупный доход первых 20 клубов рейтинга по итогам сезона-2015/16 составил 7,4 миллиарда евро, что на 12% выше показателя сезона-2014/15.