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"Манчестер Юнайтед" заработал больше всех в прошлом сезоне
19.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" занял первое место в рейтинге клубов с самыми большими доходами по итогам сезона-2015/16, сообщается на сайте компании
© Sputnik / Виктор Толочко
По итогам сезона-2014/15 доход "красных дьяволов" составил 519,5 миллионов евро. Рост прибыли клуба связан с возвращением манкунианцев в Лигу чемпионов и новыми спонсорскими контрактами. Доходы "МЮ" выросли по всем трем категориям (доход от игрового дня, продажа телеправ и спонсорские контракты) и составили 689 миллионов.
Прежний лидер рейтинга, мадридский "Реал" (577 миллионов евро в сезоне-2014/15), занял третье место — 620,1 миллиона. Второй стала "Барселона" — 620,2 миллиона.
Российский чемпионат представлен в рейтинге "Зенитом". Его доход составил 196,5 миллионов евро, что на 28,7 миллиона больше по сравнению с предыдущим сезоном.
Первая двадцатка рейтинга самых доходных клубов мира по итогам сезона-2015/16 выглядит следующим образом:
Всего совокупный доход первых 20 клубов рейтинга по итогам сезона-2015/16 составил 7,4 миллиарда евро, что на 12% выше показателя сезона-2014/15.
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Впервые за последние 11 лет манкунианцы сместили мадридский "Реал" с первого места рейтинга.
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