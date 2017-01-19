АНТХОЛЬЦ, 19 янв – Sputnik, Руслан Васильев. Индивидуальная гонка в итальянском Антхольце показала, что еще нужно работать над стрельбой, заявила Sputnik после соревнований белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Шестой и последний в январе этап Кубка мира по биатлону начался в четверг в Антхольце женской индивидуальной гонкой на 15 километров, которую выиграла немецкая спортсменка Лаура Дальмайер . Лучший результат среди белорусок показала Надежда Скардино – она на финише была 16-й, Дарья Домрачева, допустив на дистанции шесть промахов, заняла только 27-е место. При этом четыре пули "в молоко" ушли на первом рубеже.

"Такое иногда случается. Я сама чувствовала, что в промахах есть определенная система и что от меня отвернулась удача. Но это лишь еще одна побудительная причина работать над улучшением своих профессиональных качеств. Разочарование есть, но позитивные моменты гонки позволяют мне позитивно оценить итоги "пятнашки". Стрельбу, ту же "стойку" будем подтягивать", — сказала Домрачева.

Она также отметила, что волновалась, сумеет ли выдержать самую длинную женскую гонку, но соревнование в Антхольце в итоге, наоборот, вселило уверенность.

При этом биатлонистка посетовала, что в ее выступлениях еще нет баланса. "Но настроена серьезно работать. Я очень люблю биатлон!" – сказала она.

Скардино также оптимистично отозвалась о своем 16-м месте.

"Сегодня в гонке чувствовала себя намного лучше, чем в немецких Оберхофе и Рупольдинге. Осознала это еще по ходу первого круга. Конечно, проигрыш получился большим. Тут и два промаха, и невысокая скорострельность. Однако на трассе увидела, что фактически не уступаю соперницам в очной борьбе, это меня порадовало. Действительно, всю гонку могла терпеть и бороться, включая последний круг", – сообщила спортсменка.

Она также отметила, что погода не способствовала точности в стрельбе – пришлось бороться с ветром.

Соревновательная программа на этапе в Антхольце у женщин продолжится в субботу гонкой с масс-старта.