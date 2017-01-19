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В чемпионате КХЛ минское "Динамо" проиграло рижскому, у вратаря хозяев Скривенса произошел нервный срыв

19.01.2017 21:53 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 19 января. В первом матче очередной домашней серии в КХЛ 19 января минское "Динамо" проиграло на своей площадке аутсайдерам Западной конференции динамовцам Риги — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Шайбы забросили:

у хозяев — Андрей Степанов (45.04, Роман Граборенко, Артур Гаврус);

у гостей — Гунтис Галвиньш (12.17, в большинстве, ассистент — Филипп Толузаков), Лаурис Дарзиньш (55.06, в большинстве 5 на 3, Микс Индрашис, Гунтис Галвиньш), Филипп Толузаков (56.07, в большинстве 5 на 3, Тим Сестито).

После третьей пропущенной шайбы у вратаря минского клуба Бена Скривенса произошел нервный срыв: он бросил свою клюшку в угол площадки, а когда тренеры решили его заменить, несколько раз постучал новой клюшкой по бортовому стеклу, покидая площадку.

Штрафное время: 43 — 8 (Готовец, 5.58, 38.06, Степанов, 11.23, Матерухин, 25.33 (5+20 мин), Павлович, 30.36, Палушай, 43.51, Дрозд, 52.32 (4 мин), Граньяни, 53.55, Стась, 55.41 — Головков, 8.49, Гинтс Мейя, 23.14, Фрейбергс, 43.38, Ерофеев, 59.34).

После 49 матчей белорусский клуб с 82 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (22 победы в основное время, 2 — в овертайме, 4 — по буллитам, 17 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 133-124).

Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 40 (13+27), Матерухин — 32 (21+11), Клинкхаммер — 30 (16+14), Степанов — 27 (15+12), Граньяни — 26 (2+24), С.Костицын — 22 (4+18), Павлович — 17 (8+9), Лисовец — 17 (5+12), Ковыршин — 15 (7+8), Кулаков — 11 (4+7), Комаров — 10 (6+4), Бэйлен — 9 (4+5), Гаврус — 8 (5+3), Стась — 8 (3+5), Лингле — 8 (0+8), Шинкевич — 7 (3+4), Дрозд — 7 (1+6), Китаров — 6 (2+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Палушай — 4 (2+2), Устиненко — 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Петтерссон — 3 (3+0), Коробов — 3 (1+2), Волков, Готовец, Граборенко — по 3 (0+3), Скривенс — 2 (0+2), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).

Следующие два матча минский клуб также проведет дома: 24 января — с "Автомобилистом" из Екатеринбурга, 26-го — с "Югрой" из Ханты-Мансийска.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 января. В первом матче очередной домашней серии в КХЛ 19 января минское "Динамо" проиграло на своей площадке аутсайдерам Западной конференции динамовцам...

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