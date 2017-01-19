﻿ Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

19.01.2017 17:57 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 19 января. Дарья Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Дистанцию 15 км белорусская спортсменка преодолела за 49 минут 10,4 секунды, получив шесть штрафных минут за промахи при стрельбе (0+4+0+2).

Домрачева на 4 минуты 21,7 секунды отстала от победительницы, немки Лауры Дальмайер (44.48,7; 1+1+0+0). На втором месте француженка Анаис Шевалье (+3,8; 0+1+0+0), на третьем — итальянка Алексия Рунггалдье (+46,0; 0+1+0+0).

Надежда Скардино финишировала 16-й (+2.42,3; 0+1+1+0), Дарья Юркевич — 52-й (+6.23,8; 0+1+2+2), Ирина Кривко — 78-й (+8.42,7; 0+4+2+1), Надежда Писарева — 82-й (+9.20,6; 1+2+3+2) среди 99 участниц.

В общем зачете Кубка мира впереди Дальмайер (615 очков), чешка Габриэла Коукалова (604) и финка Кайса Мякяряйнен (594). Скардино на 23-м месте (220), Кривко — на 36-м (116), Домрачева — на 54-м (53), Юркевич — на 57-м (48), Писарева — на 88-м (2).

20 января в Антхольце пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 19 января. Дарья Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Дистанцию 15 км белорусская...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ушаков: не фантастика, если ЕС и Беларусь в 2021 году отменят визы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика