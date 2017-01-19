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Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
19.01.2017 17:57 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 19 января. Дарья Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
Дистанцию 15 км белорусская спортсменка преодолела за 49 минут 10,4 секунды, получив шесть штрафных минут за промахи при стрельбе (0+4+0+2).
Домрачева на 4 минуты 21,7 секунды отстала от победительницы, немки Лауры Дальмайер (44.48,7; 1+1+0+0). На втором месте француженка Анаис Шевалье (+3,8; 0+1+0+0), на третьем — итальянка Алексия Рунггалдье (+46,0; 0+1+0+0).
Надежда Скардино финишировала 16-й (+2.42,3; 0+1+1+0), Дарья Юркевич — 52-й (+6.23,8; 0+1+2+2), Ирина Кривко — 78-й (+8.42,7; 0+4+2+1), Надежда Писарева — 82-й (+9.20,6; 1+2+3+2) среди 99 участниц.
В общем зачете Кубка мира впереди Дальмайер (615 очков), чешка Габриэла Коукалова (604) и финка Кайса Мякяряйнен (594). Скардино на 23-м месте (220), Кривко — на 36-м (116), Домрачева — на 54-м (53), Юркевич — на 57-м (48), Писарева — на 88-м (2).
20 января в Антхольце пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Минск, 19 января. Дарья Домрачева заняла 27-е место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Дистанцию 15 км белорусская...
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