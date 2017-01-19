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Sportske.net: Иванич может покинуть БАТЭ
20.01.2017 00:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич может покинуть БАТЭ и продолжить карьеру в Хорватии. Интерес к Иваничу проявляет лидер чемпионата – «Риека», которая ищет усиления в атакующей линиии.
По сообщению
Напомним, сегодня Иванич
Напомним, в прошлом сезоне борисовчане приобрели Иванича и «Войводины» за 1 млн евро.
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Сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич может покинуть БАТЭ и продолжить карьеру в Хорватии.
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