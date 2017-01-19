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Sportske.net: Иванич может покинуть БАТЭ

20.01.2017 00:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич может покинуть БАТЭ и продолжить карьеру в Хорватии. Интерес к Иваничу проявляет лидер чемпионата – «Риека», которая ищет усиления в атакующей линиии.

По сообщению novilist.hr, футболист недоволен своим статусом в клубе и намерен сменить обстановку.

Напомним, сегодня Иванич приступил к работе с основным составом БАТЭ на базе в Дудинке.

Напомним, в прошлом сезоне борисовчане приобрели Иванича и «Войводины» за 1 млн евро.

 
 
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Сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич может покинуть БАТЭ и продолжить карьеру в Хорватии.

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