Сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич может покинуть БАТЭ и продолжить карьеру в Хорватии. Интерес к Иваничу проявляет лидер чемпионата – «Риека», которая ищет усиления в атакующей линиии.

По сообщению novilist.hr , футболист недоволен своим статусом в клубе и намерен сменить обстановку.

Напомним, сегодня Иванич приступил к работе с основным составом БАТЭ на базе в Дудинке.

Напомним, в прошлом сезоне борисовчане приобрели Иванича и «Войводины» за 1 млн евро.