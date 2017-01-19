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«Прессбол»: БАТЭ подпишет контракт с молодым иностранным форвардом
20.01.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», БАТЭ в ближайшее время заключит контракт с молодым иностранным нападающим.
Отметим, что в настоящее время в ростере основного состава значатся два форварда: 33- летний Виталий Родионов и 19-летний Дмитрий Антилевский.
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По сведениям «Прессбола», БАТЭ в ближайшее время заключит контракт с молодым иностранным нападающим.
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