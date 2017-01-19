По сведениям «Прессбола», БАТЭ в ближайшее время заключит контракт с молодым иностранным нападающим.

Отметим, что в настоящее время в ростере основного состава значатся два форварда: 33- летний Виталий Родионов и 19-летний Дмитрий Антилевский.