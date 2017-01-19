Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о борьбе за право организовать ЧМ-2021, в которую вступили Финляндия и Беларусь с Латвией, подавшие совместную заявку.

«Идея подать совместную заявку очень удачная, особенно для объединения людей при помощи спорта. Это удачная идея, потому что мы видели по ходу последнего чемпионата мира в России, сколько людей поддерживают команду Беларуси.

Так что для Латвии это очень правильный ход – объединиться с белорусами. Я уверен, что если совместная заявка не выиграет, то они подадут заявку на право провести чемпионат мира в 2022 году. У них будет хороший шанс принять чемпионат мира годом позже.

Никогда не знаешь, чем все закончится в итоге. Финляндия – большая хоккейная держава. Они проводили недавно чемпионат мира. Я думаю, что борьба между заявками будет равной, обе заявки имеют приличные шансы», – сказал Фазель.

Напомним, Минск и Рига подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021. 19 мая 2017 года на конгрессе ИИХФ в Кельне будет принято решение о выборе стран-хозяек.

Игорь Рачковский: «Уверен, что мы получим совместный с Латвией ЧМ-2021»