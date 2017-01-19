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Рене Фазель: «Если Беларусь и Латвия не получат ЧМ-2021, у них будет хороший шанс провести ЧМ-2022»
20.01.2017 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о борьбе за право организовать ЧМ-2021, в которую вступили Финляндия и Беларусь с Латвией, подавшие совместную заявку.
«Идея подать совместную заявку очень удачная, особенно для объединения людей при помощи спорта. Это удачная идея, потому что мы видели по ходу последнего чемпионата мира в России, сколько людей поддерживают команду Беларуси.
Так что для Латвии это очень правильный ход – объединиться с белорусами. Я уверен, что если совместная заявка не выиграет, то они подадут заявку на право провести чемпионат мира в 2022 году. У них будет хороший шанс принять чемпионат мира годом позже.
Никогда не знаешь, чем все закончится в итоге. Финляндия – большая хоккейная держава. Они проводили недавно чемпионат мира. Я думаю, что борьба между заявками будет равной, обе заявки имеют приличные шансы», – сказал Фазель.
Напомним, Минск и Рига
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Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о борьбе за право организовать ЧМ-2021, в которую вступили Финляндия и Беларусь с Латвией, подавшие совместную заявку.
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