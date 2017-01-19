﻿ Сегодня в 11.00 начнется заседание исполкома АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017. 21.by
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Сегодня в 11.00 начнется заседание исполкома АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017

20.01.2017 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 11.00  пройдет заседание исполкома АБФФ.

В круг рассматриваемых вопросов входит утверждение совета клубов, регламентов, цифровых календарей и смет расходов для высшей и первой лиг.

Всего в повестку дня включены 13 вопросов:

1. Об утверждении Положения о Совете (Комитете) футбольных клубов Высшей лиги Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

2. Трансляции матчей высшей и первой лиг чемпионата Республики Беларусь по футболу.

3. Об утверждении Регламента по маркетингу и коммуникациям Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

4. Об утверждении цифровых календарей чемпионата Республики Беларусь по футболу 2017 года среди мужских команд высшей и первой лиг.

5. Об утверждении Регламента 27-го чемпионата Республики Беларусь по футболу среди мужских команд высшей и первой лиг.

6. Об утверждении регламентных приложений:

– Положение о розыгрыше Кубка Республики Беларусь по футболу 2017/2018 среди мужских команд;

– Положение о первенстве Республики Беларусь по футболу 2017 года среди дублирующих составов мужских команд высшей лиги;

– Положение о чемпионате Республики Беларусь по футболу 2017 года среди команд второй лиги;

– Положение о розыгрыше 19-го Кубка регионов Республики Беларусь по футболу среди любительских команд;

– Положение о розыгрыше Суперкубка Республики Беларусь по футболу среди мужских и женских команд 2017 года;

– Положение о чемпионате и розыгрыше Кубка Республики Беларусь по футболу 2017 года среди женских команд высшей лиги;

– Положение о молодежном первенстве Республики Беларусь по футболу 2017 года среди девушек.

7.  Об утверждении смет расходов на проведение 27-го чемпионата Республики Беларусь по футболу и розыгрыша Кубка Республики Беларусь, а также размера заявочных взносов для команд-участниц чемпионата Республики Беларусь по футболу 2017 года (мужских команд высшей и первой лиг).

8. О внесении изменений и дополнений в Регламент АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов.

9. О внесении изменений в состав комитета по этике.

10. О внесении изменений в Регламент по статусу и трансферам футболистов Ассоциации «Белорусская федерация футбола»

11. Об утверждении Положения о судейском комитете Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

12. О дате проведения очередной Конференции Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

13. Разное.

Также исполком рассмотрит кандидатуры генерального секретаря и первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна и директора «Нафтана» Леонида Подлипского в качестве претендентов на награждение Почетным знаком АБФФ.

Отметим, что заседание будет закрытым для представителей средств массовой информации.

 
 
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