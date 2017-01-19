﻿ «Барселона» готова продлить контракт с Месси до конца карьеры, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. 21.by
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«Барселона» готова продлить контракт с Месси до конца карьеры, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в мире

20.01.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» до конца января сделает форварду Лионелю Месси официальное предложение о новом соглашении.

Сообщается, что каталонский клуб готов продлить контракт с 29-летним аргентинцем до конца карьеры и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Сам Месси в восторге от такого предложения, но прежде чем он даст согласие, «Барселона» также должна убедить его в том, что в ближайшие годы клуб останется грозной силой в мировом футболе, поскольку титулы для нападающего важнее финансового вопроса.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

 
 
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«Барселона» до конца января сделает форварду Лионелю Месси официальное предложение о новом соглашении.

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