МИНСК, 19 янв — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт заявил, что разочарован поражением своих подопечных от рижского "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

Накануне на "Минск-Арене" столичная дружина провела первый матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ против рижских одноклубников. Поединок завершился со счетом 1:3. К слову, все шайбы минчане пропустили в меньшинстве. Всего же "зубры" заработали 43 штрафные минуты, против восьми у гостей.

"Для рижан эта игра была очередной на выезде, а мы пару дней провели дома. Соперник был более голодным, более настроенным на игру и желание победить было сильнее. Для меня это очень странно, команда не сражалась так, чтобы победить. Я разочарован как игрой, так и результатом", — сказал Вудкрофт после матча.

Он поздравил гостей с победой, заметив, что они показали "отличную игру". Вместе с тем он подчеркнул, что дальневосточное турне, которое недавно завершили "бело-синие", не может служить оправданием неудовлетворительному результату.

"Нам еще предстоит разобраться в сегодняшнем матче", — заключил он.

Очередной домашний матч "зубры" проведут против "Автомобилисты" (Екатеринбург). Игра состоится 24 января.