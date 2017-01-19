﻿ Главный тренер "Динамо" разочарован поражением от рижан в матче КХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Главный тренер "Динамо" разочарован поражением от рижан в матче КХЛ

20.01.2017 09:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт заявил, что разочарован поражением своих подопечных от рижского "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

Накануне на "Минск-Арене" столичная дружина провела первый матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ против рижских одноклубников. Поединок завершился со счетом 1:3. К слову, все шайбы минчане пропустили в меньшинстве. Всего же "зубры" заработали 43 штрафные минуты, против восьми у гостей.

"Для рижан эта игра была очередной на выезде, а мы пару дней провели дома. Соперник был более голодным, более настроенным на игру и желание победить было сильнее. Для меня это очень странно, команда не сражалась так, чтобы победить. Я разочарован как игрой, так и результатом", — сказал Вудкрофт после матча.

Он поздравил гостей с победой, заметив, что они показали "отличную игру". Вместе с тем он подчеркнул, что дальневосточное турне, которое недавно завершили "бело-синие", не может служить оправданием неудовлетворительному результату.

"Нам еще предстоит разобраться в сегодняшнем матче", — заключил он.

Очередной домашний матч "зубры" проведут против "Автомобилисты" (Екатеринбург). Игра состоится 24 января. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт заявил, что разочарован поражением своих подопечных от рижского "Динамо" в матче...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Барселона» готова продлить контракт с Месси до конца карьеры, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика