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Cкончался арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров

20.01.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В возрасте 47 лет после тяжелой болезни скончался известный хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров, сообщает официальный твиттер «Матч ТВ».

В конце прошлого года у него была диагностирована астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга).

Кадыров работал на матчах КХЛ с момента создания лиги. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра.

Кадыров также обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.

 
 
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В возрасте 47 лет после тяжелой болезни скончался известный хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров, сообщает официальный твиттер «Матч ТВ».

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