В возрасте 47 лет после тяжелой болезни скончался известный хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров, сообщает официальный твиттер «Матч ТВ».

В конце прошлого года у него была диагностирована астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга).

Кадыров работал на матчах КХЛ с момента создания лиги. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра.

Кадыров также обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.