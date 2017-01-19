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ЧМ-2017. Групповой этап. Беларусь против Венгрии, Саудовская Аравия – Чили и другие матчи

20.01.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ЧМ-2017

Групповой этап

Группа С

Беларусь – Венгрия

20 января, 22.45

Чили – Саудовская Аравия

20 января, 16.00

Германия – Хорватия

20 января, 19.45

Положение команд: Германия – 8 очков (4 матча), Хорватия – 8 (4), Венгрия – 4 (4), Беларусь – 2 (4), Чили – 2 (4), Саудовская Аравия – 0 (4).

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Группа D

Бахрейн – Аргентина

20 января, 16.00

Швеция – Египет

20 января, 19.45

Дания – Катар

20 января, 22.45

Положение команд: Дания – 8 (4), Швеция – 6 (4), Египет – 6 (4), Катар – 4 (4), Бахрейн – 0 (4), Аргентина – 0 (4).

 
 
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ЧМ-2017 Групповой этап Группа С Беларусь – Венгрия 20 января, 22.45 Чили – Саудовская Аравия 20 января, 16.00 Германия – Хорватия 20 января, 19.45 Положение команд: Германия – 8...

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