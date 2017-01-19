|
ЧМ-2017. Групповой этап. Беларусь против Венгрии, Саудовская Аравия – Чили и другие матчи
20.01.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
ЧМ-2017
Групповой этап
Группа С
Беларусь – Венгрия
20 января, 22.45
Чили – Саудовская Аравия
20 января, 16.00
Германия – Хорватия
20 января, 19.45
Положение команд: Германия – 8 очков (4 матча), Хорватия – 8 (4), Венгрия – 4 (4), Беларусь – 2 (4), Чили – 2 (4), Саудовская Аравия – 0 (4).
Группа D
Бахрейн – Аргентина
20 января, 16.00
Швеция – Египет
20 января, 19.45
Дания – Катар
20 января, 22.45
Положение команд: Дания – 8 (4), Швеция – 6 (4), Египет – 6 (4), Катар – 4 (4), Бахрейн – 0 (4), Аргентина – 0 (4).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧМ-2017 Групповой этап Группа С Беларусь – Венгрия 20 января, 22.45 Чили – Саудовская Аравия 20 января, 16.00 Германия – Хорватия 20 января, 19.45 Положение команд: Германия – 8...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии