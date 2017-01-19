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БАТЭ рассматривает вариант аренды для Яблонского

20.01.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации Tribuna.com, БАТЭ рассматривает вариант аренды для полузащитника Евгения Яблонского.

В минувшем сезоне 21-летний Яблонский провел 20 игр в чемпионате, в которых отметился 1 голом и 1 передачей, а также получил 1 желтую карточку.

Яблонский является воспитанником БАТЭ и за основную команду играет с 2014 года. В общей сложности провел 51 матч в высшей лиге.

 
 
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По информации Tribuna.com, БАТЭ рассматривает вариант аренды для полузащитника Евгения Яблонского.

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