По информации Tribuna.com, БАТЭ рассматривает вариант аренды для полузащитника Евгения Яблонского.

В минувшем сезоне 21-летний Яблонский провел 20 игр в чемпионате, в которых отметился 1 голом и 1 передачей, а также получил 1 желтую карточку.

Яблонский является воспитанником БАТЭ и за основную команду играет с 2014 года. В общей сложности провел 51 матч в высшей лиге.