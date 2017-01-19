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Александр Кончиц: «Дубли во второй лиге? Ее, безусловно, нужно наполнять. Тринадцать команд, как в минувшем сезоне, — это никуда не годится»
20.01.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Слуцка» Александр Кончиц поделился мнением о предложении АБФФ включить дублирующие команды во вторую лигу.
— БФФ разослала в клубы предложения по включению дублеров во вторую лигу. Ваше мнение?
— Рассматриваю дубль как ступеньку для молодых игроков на пути к основе. А что касается второй лиги, то ее, безусловно, нужно наполнять. Тринадцать команд, как в минувшем сезоне, — это никуда не годится. Довольно существенно уменьшить заявочный взнос: к примеру, с прошлогодних 50 миллионов рублей до 10-15. Увидите, от желающих отбоя не будет! А сэкономленные деньги пойдут на питание футболистов в игровые дни и решение транспортных проблем, – сказал Кончиц.
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Александр Кончиц: «Дубли во второй лиге? Ее, безусловно, нужно наполнять. Тринадцать команд, как в минувшем сезоне, — это никуда не годится»
Тренер «Слуцка» Александр Кончиц поделился мнением о предложении АБФФ включить дублирующие команды во вторую лигу.
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