Руслан Васильев, специально для Sputnik из Антхольца.

Безусловно, после того, как Дарья Домрачева прекрасно пробежала первый круг "пятнашки" и уверенно закрыла пять мишеней на "лежке", в сердцах немедленно поселилась надежда: Герой Беларуси "здесь и сейчас" вернется на пьедестал почета. Благо скорость лыжного хода Дарьи, действительно, произвела очень сильное впечатление. Прогресс ДаДо оказался несомненен даже по сравнению с недавними стартами в немецком Рупольдинге.

Ей в помощь были и прекрасно работавшие лыжи, хотя в Антхольце их подготовка — совсем не простая задача: на солнце температура поднималась до нуля градусов, а в тени был устойчивый мороз, минус пять. При таком перепаде сервисменам работать непросто, но бригада Даниэло Мюллера справилась со своей задачей, и один из ассистентов немецкого шефа Александр Устинов не стал страдать ложной скромностью: лыжи действительно хорошо скользили у всех белорусок.

Другое дело, что Домрачева не справилась с обеими "стойками": на первой из них зацепила аж четыре штрафных минуты, на второй — еще две. Но тут важно, что Дарья не упала духом. Кроме того, справилась со второй "лежкой", а пристреливал и корректировал ее стрельбу на пару с главным тренером Юрием Альберсом наш старый и добрый знакомый — Альфред Эдер.

Его сотрудничество с белорусами в будущем вполне возможно возобновится на регулярной основе, но австрийский спец и сейчас охотно идет на контакт. Как и Домрачева, с любовью говорящая об Эдере. А свое 27-е место на "пятнашке" она восприняла с надеждой на пресловутый "свет в конце тоннеля". А ведь они — тоннели — один из ярких альпийских символов. Поэтому все к месту, все актуально. Как у Владимира Высоцкого: "А тоннели выводят на свет".

Домрачева уже сейчас живет вверху

После финиша трехкратная олимпийская чемпионка не отказала себе в общении с журналистами. Она отметила, что волновалась, сумеет ли выдержать самую длинную женскую гонку, но "пятнашка" в итоге наоборот вселила уверенность: Дарья на верном пути. Конечно, стрельба стоя ее не порадовала, но "лежкой" и лыжным ходом белорусская прима осталась довольна. А недостатки для того и существуют, чтобы их ликвидировать.

Решения о пропусках гонок ДаДо принимает, основываясь на самочувствии, и после консультаций с тренерами. Задача — не увлекаться сиюминутными целями. Конечно, соблазн стартовать и в преследовании Рупольдинга был очень большим, но риски переутомиться заставили пойти на осознанную жертву. Дарья отметила, что приобретает уверенность с каждой новой гонкой, но в ее биатлоне еще нет баланса. Но главное, что Домрачева традиционно боевита: "Настроена серьезно работать! Я очень люблю биатлон!"

Затем Дарья Домрачева дала Sputnik эксклюзивное интервью.

- Ваша первая "стойка" огорчила четырьмя не закрывшимися габаритами в левый верхний сектор мишени. Словно рисовали окружность под левым порывом ветра!

— Такое иногда случается. Я сама чувствовала, что в промахах есть определенная система и что от меня отвернулась удача. Но это лишь еще одна побудительная причина работать над улучшением своих профессиональных качеств. Разочарование есть, но позитивные моменты гонки позволяют мне позитивно оценить итоги "пятнашки". Стрельбу, ту же "стойку", будем подтягивать. Ведь вы заметили, что нам опять помогал пристреливаться, корректируя стрельбу, Альфред Эдер.

- Это не единичный случай?

— Надеюсь, нет. Все должно сложиться, как надо. Мы очень рады Альфреду, да и он доволен совместной работой. Это чувствуется.

- Эдер всегда был приятен своими человеческими качествами, юмором, самоиронией.

— Так и есть. Прекрасный человек и хороший специалист, который становится только лучше. Если все сложится — должно сложиться! — то это будет отличным подспорьем всей команде.

- Дарья, уже известно, что если женская сборная отправится тренироваться в Рупольдинг то вы остаетесь после этапа в Антхольце и проведете здесь сбор перед чемпионатом мира…

— Так и есть. Решение принято. Мне нужна высокогорная подготовка.

- То есть вы будете жить выше стадиона?

— Именно так. Но надо учесть, что уже сейчас я живу не внизу, где вся остальная белорусская команда, а именно вверху. Над стадионом.

- И еще: многих ваших болельщиков интересует национальность няни, чьим заботам поручена ваша дочурка Ксения…

— О, она — наша!

Тут Домрачеву объятиями и поцелуями поздравила с материнством олимпийская чемпионка (прыжки в воду) Елена Вайцеховская. Дарья счастливо рассмеялась, абсолютно убеждая, что все у нее и сегодня, и завтра будет хорошо. И ведь можете не сомневаться — будет.

Надежда с надеждой

Оптимистично отозвалась о своем 16-м месте и Надежда Скардино.

— Сегодня в гонке чувствовала себя намного лучше, чем в немецких Оберхофе и Рупольдинге. Осознала это еще по ходу первого круга. Конечно, проигрыш получился большим. Тут и два промаха, и невысокая скорострельность. Однако на трассе увидела, что фактически не уступаю соперницам в очной борьбе, что меня порадовало. Действительно, всю гонку могла терпеть и бороться, включая последний круг.

Погода в четверг не стимулировала точность. Пришлось бороться с ветром, да и с горами. Признаюсь, ноги чуть затряслись перед первой "стойкой". Но это в порядке вещей. Ведь мы живем ниже стадиона, и это для нас страховка от риска попасть затем в режим обратной акклиматизации. И на свое самочувствие не жалуюсь: все как раз таки было нормально.