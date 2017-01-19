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Александр Нойок: «Боровский акцентирует внимание на работе Лобановского»

20.01.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Александр Нойок сравнил работу Сергея Боровского и Валерия Лобановского.

— В Беларусь вы уехали в марте 2016 года. Не хотели оставаться в Украине или не было достойных предложений?

— Я понимал, что у нас в стране чемпионат гаснет. У большинства команд не было нормального финансирования, лучшие футболисты разъезжались. Мне представилась возможность поиграть в минском «Динамо», о чем я сейчас нисколько не жалею.

— Другие варианты продолжения карьеры за рубежом были?

— Да. Мог оказаться в России или Турции, но для себя выбрал «Динамо», поскольку это один из лучших клубов Беларуси, команда всегда выступает в еврокубках. В конце концов, это местный бренд.

— В прошлом сезоне в Беларуси вы провели наибольшее количество матчей в своей команде. С тренером контакт налажен?

— Тьфу-тьфу-тьфу. (Улыбается.) Я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помогать коллективу. Рад, что Сергей Боровский видит во мне боевую единицу.

— Кого из украинских тренеров напоминает вам Сергей Боровский в своей работе?

— Наставник часто акцентирует внимание на работе Валерия Лобановского, которого я хоть и не застал, но считаю великим тренером. Конечно, многое сейчас усовершенствовано, но без беговой работы мы не остаемся. Также Сергей Владимирович очень много времени уделяет тактике, так как любит итальянскую Серию А, – сказал Нойок.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Александр Нойок сравнил работу Сергея Боровского и Валерия Лобановского.

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