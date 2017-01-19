﻿ Подпалый отказался от предложения возглавить «Крумкачы». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Подпалый отказался от предложения возглавить «Крумкачы»

20.01.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Российский специалист Сергей Подпалый отказался от предложения возглавить «Крумкачы».

Ранее сообщалось, что Подпалый являлся основным кандидатом на пост главного тренера минской команды.

Напомним, «Крумкачы» покинул тренер Василий Хомутовский. Ранее в клуб был приглашен Иван Биончик, который возглавлял «Луч».

Также в список кандидатов на пост главного тренера «Крумкачоў» входили Максимов, Рябоконь и Демьяненко.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский специалист Сергей Подпалый отказался от предложения возглавить «Крумкачы».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Нойок: «Боровский акцентирует внимание на работе Лобановского»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика