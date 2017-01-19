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Подпалый отказался от предложения возглавить «Крумкачы»
20.01.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский специалист Сергей Подпалый отказался от предложения возглавить «Крумкачы».
Напомним, «Крумкачы»
Также в список кандидатов на пост главного тренера «Крумкачоў»
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Российский специалист Сергей Подпалый отказался от предложения возглавить «Крумкачы».
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