﻿ Натан Робинсон: «Цыплаков сказал, что я не отбиваю шайбу лицом. В Канаде было бы анекдотом, начни тренер так общаться». 21.by
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Натан Робинсон: «Цыплаков сказал, что я не отбиваю шайбу лицом. В Канаде было бы анекдотом, начни тренер так общаться»

20.01.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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35-летний темнокожий канадский форвард Натан Робинсон в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву об отношении тренерского штаба «Шахтера» к хоккеистам команды.

– Отношение тренерского штаба «Шахтера» тебя не устраивало.

– Да так обращались не только со мной, но и с другими игроками. Ненавижу проигрывать, усердно работаю на льду. Но тренировки, подготовка к матчам — все изменилось. На занятиях мы всегда стояли и ждали, пока тренеры что-то там говорили сами себе. Никогда в карьере не сталкивался с тем, чтобы так много времени уделялось не самой игре, а болтовне. Будто мы какие-то юниоры или вообще дети. Вкалываю на тренировках, стараюсь, а на меня постоянно орут. Зачем? Это смешно. Знаешь, в целом с коучами я веду себя покладисто. Слушаю, что они говорят. И когда пришли новые тренеры, сказали, что хотят поменять систему, ответил: хорошо, нет проблем. А потом Цыплаков вдруг сказал, что мне не хватает страсти.

– Когда?

– Как только пришел. Прошла только одна встреча. Я подумал: что?! Да он толком и не видел, как я играю. При Гусове в пяти матчах набрал девять очков. 35-летний ветеран нашел время, приехал, усердно работает ради блага команды. А ему такое говорят. Несправедливо! Цыплаков не спросил: как дела, откуда ты? Нет, сразу: Робинсон, нет страсти, ты не отбиваешь шайбу лицом. Невероятно! В Канаде было бы анекдотом, начни тренер так общаться с профессиональным хоккеистом. Для канадца услышать подобное — это словно тебя назвали дерьмом. Нет страсти! Прошел один матч, причем неплохой. И вдруг ни с того ни с сего слышу эти слова. Ну зачем нагнетать обстановку? Ты новый коуч, тебе надо наладить атмосферу... Я был обескуражен – Цыплаков выступал в НХЛ и вроде должен понимать, как общаться с игроками, – сказал Робертсон.

 
 
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35-летний темнокожий канадский форвард Натан Робинсон в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву об отношении тренерского штаба «Шахтера» к...

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