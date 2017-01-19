Как стало известно Tribuna.com, «Крумкачы» рассматривают возможность назначения экс-тренера сборной Беларуси Анатолия Байдачного в качестве тренера-консультанта.

Байдачный в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем подтвердил, что такое предложение получил.

«Разговоры ходили, но пока без конкретики», – сказал Байдачный.

Председатель правления «Крумкачоў» Денис Шунто от комментариев по данному вопросу отказался.

Напомним, Байдачный также рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Беларуси. Однако по этому вопросу никакого движения, как сообщил Байдачный, пока нет.

Ранее сообщалось , что Хомутовский покинул тренерский штаб «Крумкачоў». В свою очередь клуб пригласил Ивана Биончика, который возглавлял «Луч».