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Механизм ротации между высшей и первой лигами по итогам сезона-2017 останется прежним
20.01.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.
Было принято решение в сезоне-2017 сохранить формулу ротации между высшей и первой лигами, которая использовалась в минувшем чемпионате.
Команды, занявшие 15-е и 16-е места в высшей лиге, покидают элитный дивизион, первое и второе места в первой лиге получат право сыграть в высшей в следующем сезоне. Две сильнейшие же команды второй лиги сменят две худшие команды первой лиги.
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В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.
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