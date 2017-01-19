В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Было принято решение в сезоне-2017 сохранить формулу ротации между высшей и первой лигами, которая использовалась в минувшем чемпионате.

Команды, занявшие 15-е и 16-е места в высшей лиге, покидают элитный дивизион, первое и второе места в первой лиге получат право сыграть в высшей в следующем сезоне. Две сильнейшие же команды второй лиги сменят две худшие команды первой лиги.