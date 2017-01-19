﻿ Механизм ротации между высшей и первой лигами по итогам сезона-2017 останется прежним. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Механизм ротации между высшей и первой лигами по итогам сезона-2017 останется прежним

20.01.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Было принято решение в сезоне-2017 сохранить формулу ротации между высшей и первой лигами, которая использовалась в минувшем чемпионате.

Команды, занявшие 15-е и 16-е места в высшей лиге, покидают элитный дивизион, первое и второе места в первой лиге получат право сыграть в высшей в следующем сезоне. Две сильнейшие же команды второй лиги сменят две худшие команды первой лиги.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Байдачный может стать консультантом «Крумкачоў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика