﻿ Белорусы сразятся за выход в 1/8 ЧМ по гандболу с венграми. 21.by
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Белорусы сразятся за выход в 1/8 ЧМ по гандболу с венграми

20.01.2017 13:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет в пятницу заключительный матч предварительного раунда Чемпионата мира против команды Венгрии, сообщает Sputnik.

Поединок состоится в 22:45 на "Киндарене" во французском Руане. Белорусы все еще сохраняют шансы на попадание в топ-16. В последнем туре в группе С сразятся:

  • Германия — Хорватия (обе команды уже вышли в 1/8)
  • Беларусь — Венгрия (венгры также обеспечили себе путевку в 1/8)
  • Чили — Саудовская Аравия (латиноамериканцы претендует на место в плей-офф)

Чтобы попасть в раунд плей-офф команде Юрия Шевцова необходимо побежать соперников, при этом саудиты должны быть сильнее чилийцев. В случае ничьи между Чили и Саудовской Аравии, белорусы также должны обыгрывать своих соперников. Если же сборная из Южной Америки возьмет верх над саудитами, белорусов устроит победа над венграми с разницей в четыре мяча, начиная со счета 34:30.

Положение команд после 4 туров: Германия — 8 очков, Хорватия — 8, Венгрия — 4, Чили — 2, Беларусь — 2, Саудовская Аравия — 0.

Команда Юрия Шевцова имеет в своем активе всего одну викторию (над Саудовской Аравией) — 29:26. В остальных встречах были поражения: от Чили — 28:32, Хорватии — 25:31, Германии — 25:31.

В остальных группах уже известны все команды, которые выступят в 1/8 финала 25-го по счету мирового первенства: А — Франция, Норвегия, Россия, Бразилия; В — Испания, Словения, Македония, Исландия; D — Дания, Швеция, Египет, Катар. Действующий чемпион планеты сборная Франции и команда Испании прошли первый этап без потерь, одержав по 5 побед в 5 матчах, обладатели бронзы ЧМ-2015 гандболисты Польши не сумели выйти из группы.

Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января, четвертьфиналы пройдут 24 января, полуфиналы — 26 и 27 января, встреча за бронзу — 28 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 29 января в Париже.

 
Теги: Минск
 
 
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Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Чемпионата мира по гандболу во Франции, на последнюю путевку претендуют сразу две команды – Беларуси и Чили.

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